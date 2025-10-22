俳優の黒沢年雄（81）が21日までに、自身のブログを更新。大阪府の吉村洋文知事を称賛した。黒沢は「吉村知事!」と題し「頭が良く、時流を掴み、策略家…真摯に政治家をやっている…権威主義や金銭欲が見えず…僕が好きなタイプである」と称賛した。また「自民党の高齢者は、ある程度の吉村知事の公約を受け入れた広い心を持ち、新しい自民党の再出発にするべきだと思う…悪い保守主義を捨てて、時代に合わせた保守主義に変えて行