テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。プライベートでJリーグ観戦に訪れた写真を公開した。「ラブ!!Jリーグ」（土曜11時20分）を担当する三谷アナは「ひっさしぶりにプライベートでJリーグに！終盤戦どちらも負けられない戦いすぎて観ていて気持ちが揺さぶられました。Jリーグも残り4節！優勝争いも残留争いもまだまだわからない…ファンとしては痺れる2025年シーズンです」と記し、19