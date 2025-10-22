元AKB48の横山由依（32）が21日に自身のインスタグラムを更新。開催中の「AKB48大衣装展」を訪れたオフショットを公開した。「大丸東京店で開催中のAKB48大衣装展へ行ってきました」「衣装を眺めていると、10年以上前のことも昨日のことのように思い出します」と記し、2013年のドームツアー公演時の衣装などと自撮りショットを披露。「オサレカンパニーさんが作ってくださった衣装は、今でもかけがえのない宝物です！！みなさん