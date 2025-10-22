フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が21日、自身のインスタグラムを更新。茨城県を訪れた様子をアップした。「#大洗#那珂湊#岩牡蠣#手で食べてくださいと言われた#美味しすぎた#豪快に食べるの楽しかった#イイダコ丸ごと入りたこ焼き#とにかく全部美味しかった」と記し、那珂湊おさかな市場で海の幸を堪能する姿を披露した。フォロワーからは「ここの海の幸美味しいですよね」「オフモードだね」「今日もめちゃめちゃきれい