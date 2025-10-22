「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（24）が21日、自身のインスタグラムを更新。発売中のデジタル写真集「大島璃乃のもっと夢中にさせてもイイですか？」の撮影動画を投稿した。紺のビキニ水着や、白の大人びたランジェリーショットなどを公開。「お待たせしました〜！！メガネオフショット写真集のメガネショット好評で嬉しいです」とメガネを着用したショットも披露した。ファンやフォロワーからも「可愛