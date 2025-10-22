「ブランズシティ品川テラス」の土地は東京海洋大学の品川キャンパスの一部で、借地期間は約70年（大学と売主との借地期間は75年）。 写真は同物件BRANZギャラリー品川内の縮尺模型による外観（写真：筆者撮影）【画像】湾岸エリアの大学キャンパス内にも約70年の定借マンションが！最近は、新築マンションの供給戸数が減少している一方、定借マンションが増加している。筆者がモデルルームを見学した新築マンションの中にも、ここ