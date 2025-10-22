7位入賞で持ち直した角田。次戦でもポイントを獲得したいところだ(C)Getty ImagesF1第19戦アメリカGP決勝が10月19日に行われ、角田裕毅が7位に入り、2戦ぶりの入賞を果たした。前日の予選こそ13位に終わり上位グリッドには届かなかったものの、決勝では序盤から順位を上げていくというアグレッシブな走りを披露した。【動画】故意か、不可抗力かローソンと角田の衝突寸前の走行シーンを見るスタート直後で3台をかわし10番手