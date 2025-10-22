巨人の若林楽人外野手（２７）が２１日、Ｇタウンで行われている残留練習に合流し、再始動した。６年目の今季は３月２８日の開幕戦・ヤクルト戦（東京Ｄ）に「１番・左翼」で先発出場し、４安打２打点の活躍。延長１０回にサヨナラ打を放ち、絶好のスタートを切った。しかし６月、左太もも二頭筋筋損傷により離脱。約１か月間実戦から離れた。最終的にキャリアハイの８６試合に出場し打率２割４分１厘、３本塁打、１６打点。「ま