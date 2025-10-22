Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２１日、焼津市内の専用グラウンドでホーム・甲府戦（２５日）に向けて公開練習を行った。２―１で勝利を飾った９月２０日のジュビロ磐田戦を最後に、チームは得点が奪えず３連敗中。現在１５位で、降格圏の１８位・富山との勝ち点差は９だ。シーズンは残り５試合。ホームゲームは甲府戦を含めても２試合しかなく、「サポーターの声援に応えたい」と須藤大輔監督は必勝を期した。ポイントとして指揮官が挙