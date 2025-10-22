中日・松葉が来季2年連続となる規定投球回到達へ意欲を示した。「今が全盛期と考えて、イニングを伸ばしていけば数字はついてくる」。今季は23試合、145回2/3を投げて7勝11敗、防御率2・72。13年目で初めて規定投球回に到達した。快投継続に期待がかかる。4月に海外フリーエージェント（FA）権を取得。すでに球団と残留交渉し複数年契約を提示されたもようで、今月中に2度目の交渉に臨む。「権利を行使するとしたら今年が最後」