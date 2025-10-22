オリックスは21日、大阪・舞洲の球団施設で秋季練習を開始した。昨季5位から、就任1年目で3位へ押し上げた岸田監督は来季の開幕投手について横一線を強調した。「分かりませんね。誰でしょう。誰がいいですか？」昨年は秋季練習最終日に12球団最速で宮城の開幕投手を公表した。来季も背番号18のエース左腕が本命も、現有戦力の競争による底上げを求めるもようだ。「ペータ（山下）も復帰しましたし、曽谷も終盤は悔しい思い