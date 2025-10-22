今季途中に国内FA権を取得したオリックス・山岡泰輔投手が21日、大阪・舞洲の球団施設で初日を迎えた秋季練習に参加した。18日にシーズン終了後では初めて球団幹部と話し合いの場を持ち、来季以降も必要戦力として慰留された。「評価はしてもらいました。すごく（誠意を）感じました」と右腕は1回目の交渉について振り返った。今季年俸6800万円（金額は推定）で移籍時の補償が不要なCランクとみられ、FA権を行使すれば複数球