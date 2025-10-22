KATE¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ãー¥Ú¥ó¤ÇÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ìÈý¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡×¤¬ÅÐ¾ì♡Ä¾·Â0.8㎜¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤ÇÈý¿¬¤ä·ä´Ö¤â¼«Á³¤ËÉÁ¤±¡¢ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×ÉÕ¤­¤ÇÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¡õÈé»é¡¦¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¤½èÊý¡£2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÅ¹Æ¬¡¦WEB¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¡¢Èý¥á¥¤¥¯¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¿·ÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£ ¥·¥ãー¥Ú¥ó´¶³Ð¤ÇÁ¡ºÙÈý¥á¥¤¥¯ ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú