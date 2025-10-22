小型印切手や郵便に関する資料を収集、研究する「鎌倉郵趣会」による「第４４回鎌倉切手展」が２５、２６日、鎌倉生涯学習センター（鎌倉市小町）で行われる。隣接する鎌倉郵便局が今年で開局１５０周年を迎えた記念展とし、鎌倉にちなんだ作品を展示。明治時代の封書や戦前・戦後の風景印、オランダや民族衣装の切手なども並ぶ。入場無料。２５日は午前１１時〜午後５時、２６日は午前１０時〜午後４時。各日、先着５０人に