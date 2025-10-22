巨人の山崎伊織投手（２７）が２１日、３年連続の２ケタ勝利達成にも甘んじることなく、来季のさらなる飛躍を誓った。Ｇ球場で練習を行った右腕は「やりきったなって感じはそんなにない。毎年なんですけど、来年が不安になる。来年大丈夫かな、と思いながらまたやっていきたいです」と前を見据えた。謙虚な思いが向上心につながっている。今季は２５試合に登板しチームトップ＆キャリアハイとなる１１勝（４敗）、防御率２・０