NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝57.82（+0.30+0.52%） 米政府が戦略石油備蓄（ＳＰＲ）向けに１００万バレル購入すると報道されたことが相場を支える場面はあったが、供給過剰見通しや米中貿易戦争の激化による景気悪化が警戒されるなかで上値は重かった。トランプ米大統領はバイデン前政権の大規模放出によって減少したＳＰＲを上限まで回復させる方針であるものの、今のところ積極的な補充を見送っている。報