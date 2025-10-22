米ゼネラル・モーターズの本社ビル＝ミシガン州デトロイト（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米自動車大手ゼネラル・モーターズ（GM）が21日発表した2025年7〜9月期決算は、純利益が前年同期比56.6％減の13億2700万ドル（約2千億円）だった。電気自動車（EV）事業の生産能力削減に伴う損失計上などが響いた。売上高は0.3％減の485億9100万ドルだった。一方、トランプ米政権の関税政策の影響が当初見込みより5億ドル縮小す