２１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２１８・１６ドル高の４万６９２４・７４ドルとなり、３日に記録した過去最高値（４万６７５８・２８ドル）を約半月ぶりに更新した。値上がりは３営業日連続。市場予想を上回る決算を発表した飲料大手コカ・コーラや事務用品大手スリーエムなどの銘柄が値上がりし、株価を押し上げた。ダウ平均株価は一時、前日終値から４００ドル超上昇して４万７１２