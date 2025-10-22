今大会で104回を数え、12月28日（日）に開幕する“冬の風物詩”全国高校サッカー選手権大会。第104回大会の番組の顔となる21代目・応援マネージャーは、現在公開中の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』などの映画やCMへの出演で注目が集まっている若手俳優の池端杏慈（いけはた あんじ）に決定！第104回全国高校サッカー選手権大会は、12月28日（日）に開幕し、2026年1月12日（月・成人の日）に決勝戦が国立競技場で行われる