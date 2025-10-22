今オフにポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す意向の巨人・岡本が、川崎市のジャイアンツ球場でCSファーストS敗退後、初めて練習を行った。この日、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者がX（旧ツイッター）で、複数の球界関係者による話として、岡本がポスティングしないと言及。この報道に「元々“行く”とも“行かない”とも言っていない」と苦笑い。今後、球団との話し合いを行う予定となっており