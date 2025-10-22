DeNAは、23日のドラフト会議では「ポスト宮崎」の指名を優先する可能性が出てきた。長打を打てる大型内野手が基本線で、正三塁手の宮崎が36歳となっていることもあり、後継者候補の指名を目指す。球団関係者は「立石は競合の可能性が高い」とし、目玉の創価大・立石は避ける戦略となる可能性を示唆。一方で、相川新監督は競合クジの場合は「引いてみたい」との意向も示している。