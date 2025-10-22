俳優の大泉洋（52）が21日、テレビ朝日の主演ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜後9・00）の取材会を都内で行った。同日に初回放送を迎え「“面白い”と言われたい。早く世界中から称賛を浴びたい」と胸を張った。構想に3年半かけた脚本家の野木亜紀子氏は「三の線なんだけど実はちょっと格好いい」と大泉の魅力を説明。共演の宮崎あおい（39）からも「セリフを発した瞬間にふわっと香ってちょっとだけ格好いい」と“ちょっ