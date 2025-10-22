セントライト記念3着から戴冠を狙うレッドバンデはWコースの1週前追いで佐々木を背に6F79秒7〜1F11秒6をマーク。意欲的な調教を消化している。岩藤助手は「前走は切れる馬との差が出たが、最後までジワジワ伸びていた。その点で長距離は良いと思う」と距離延長に好感を抱いている様子だった。「速い馬場は嫌だったけど、日曜はちょっと天気が悪いみたい。力のいる馬場になると良いですね」と続けた。