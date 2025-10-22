¢£¥¦¥ê¥É¥­ 1,723±ß(+124±ß¡¢+7.8¡ó) ¥¦¥ê¥É¥­ [Ì¾¾Ú£Î]¤¬µÞÈ¿È¯¡£20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥ê¥æー¥¹ÉÊÇã¤¤¼è¤ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¦¥ê¥É¥­¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Á³Ê²þÄê¤ò2026Ç¯3·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ý±×À­¤Î¸þ¾å¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÇã¤¤¤ò°ú¤­´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡¦¥´ー¥ë¥É¥×¥é¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÁ÷µÒ¼ê¿ôÎÁ¤Î²Á³Ê¥ì¥ó¥¸¤Î¾å¸Â¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3000±ß¤«¤é4000±ß¡¢¹âµé»þ·×¤Ç40