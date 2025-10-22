秋華賞でエリカエクスプレスが見せ場十分の2着に激走した杉山晴厩舎は2頭出し。古馬相手に連勝中のゲルチュタールの房野助手は「総合力に秀でている。3000メートルにマイナスイメージを一番持っていないのがこの馬だと思う」と長丁場を大歓迎。3冠皆勤となるジョバンニの大久保助手は「神戸新聞杯（3着）より状態は上がっている。善戦マンと言われているが、チャンスはある」とラスト1冠に懸ける熱い思いを吐露した。