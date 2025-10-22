エキサイトバイオは火曜朝、角馬場から坂路で体をほぐして最終追いに備えた。藤原助手は「順調に乗り込めています。追い切りもしっかりやる予定。（前走から）間隔は空いているけど問題ないですよ」と順調さをアピール。「フレッシュで体調は良さそうですね。毛ヅヤもいいです」と好気配を伝えた。