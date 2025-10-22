巨人はジャイアンツ球場で約2時間、コーチ会議を実施。阿部監督は「今年の振り返りをアナリストが説明してくれたり、あとは秋季練習のメンバーの振り分けとか、メニューの確認」と説明した。「来春の模擬試験。やることが多いから長くなっちゃうよ」と予告していた秋季練習は、29日から同球場とジャイアンツタウンスタジアムで始まる。