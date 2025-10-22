西武は21日、明大・小島大河捕手（21）を23日のドラフト会議で1位指名すると公表した。この日のスカウト会議で決定。広池浩司球団本部長は「非常に素晴らしいバッター。キャッチャーとしての能力も十分プロで通用する」と説明した。右足を高く上げる打撃フォームが特徴で、22年まで在籍した森（現オリックス）と同じ右投げ左打ちの強打の捕手。東京六大学で通算67試合、打率.345、7本塁打、52打点の逸材に、広池本部長は「確率