ヤクルトは、ドラフト会議で手薄な左腕の獲得を目指す。都内の球団事務所でスカウト会議を開き、小川淳司GMや青木宣親GM特別補佐、スカウト陣が意見交換。1位は創価大・立石が最有力候補に挙がるが、投手陣の整備も急務だ。特に先発、中継ぎともに左腕不足は顕著。上位候補で最速152キロを誇る中大・岩城をリストアップするなど、大卒・社会人の即戦力左腕の指名を見込んでいる。全体の指名人数は育成を除き5〜7人を予定。