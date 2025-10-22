12年連続で菊花賞に出走馬を送り込む友道厩舎の大将ショウヘイは火曜朝、CWコースをゆったりと周回して体をほぐした。大江助手は「1回使って体の張りが出た。状態も上昇曲線」と上積みを強調する。始動戦の神戸新聞杯はエリキングの強襲に屈したが連対は確保。ダービーではメンバー最先着の3着だけに「ダービーも最後止まったわけではないので、距離延長に対応する望みは低くない。胸を張っていきたい」と力強く意気込んだ。