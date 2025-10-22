前走阿賀野川特別を勝って挑むアマキヒは坂路をキャンターで4F64秒0と元気良く駆け上がった。来春定年を迎える国枝師は最後のクラシック挑戦となる。3冠牝馬の母アパパネも管理した指揮官は「先週やってだいぶしっかりしたし、水曜にやってちょうど良くなりそう。自分からグイグイ行くような馬ではないし、折り合いを欠くことがない分、長い距離はいいんじゃないかな」と静かに手応えを感じていた。