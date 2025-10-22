セ、パ両リーグは21日、9、10月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表し、セはヤクルト・吉村貢司郎投手（27）、巨人・岡本和真内野手（29）、パはロッテ・種市篤暉投手（27）、ソフトバンク・栗原陵矢内野手（29）が受賞した。吉村は24年9、10月以来2度目、岡本は3、4月以来今季2度目で通算5度目の受賞。種市は9年目で初、栗原は3度目の受賞となった。受賞者には大樹生命保険株式会社から賞金50万円などが贈られる。ロッテの種市は5