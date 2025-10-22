ºå¿À¤ÎÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁê¼ê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥°²¦¼ÔÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤Ï²áµî£³ÅÙ¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÇÔÀï¡£¡Ö·ä¤Î¤Ê¤¤Ìîµå¡×¤È¶¯¤¯·Ù²ü¤¹¤ë¡£º£µ¨¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤«¤é²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¸×¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤¬ºÇ¸å¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤âÂçË½¤ì¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÃæÌî¤Î¿´¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££Î£Ð£ÂºÇ