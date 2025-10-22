ロッテの秋季練習に参加中の23年ドラフト1位・上田が、来季の目標にOPS（出塁率＋長打率）の向上を挙げた。2年目の今季は66試合に出場し、打率・211、3本塁打、20打点。出塁率・279で長打率・331、OPS・610だった。「来年はOPSを上げたい。今年・610だったので・700、・800と上げていけるように」。母校・明大の秋季リーグ戦での5季ぶり優勝にも刺激を受け、来季の飛躍を目指す。