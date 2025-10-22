練習前の円陣で話す阪神・藤川監督（左から4人目）＝甲子園プロ野球の日本シリーズは25日から7回戦制で争われる。2年ぶり3度目の日本一を狙うセ・リーグ覇者の阪神は21日、甲子園球場で練習した。前夜、対戦相手がパ王者のソフトバンクに決定。藤川監督は「相手は関係ない。素晴らしいチームだが、自分たちがどうするか」と、まずは万全の調整を期した。選手へは「自然体でいこう」と呼びかけ、投内連係では先発が見込まれる村