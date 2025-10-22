楽天の5年目左腕・藤井が「ピッチングをバンバンやるより、一から基礎練習をやっていく」と秋のテーマを掲げた。昨季はチームトップタイの11勝を挙げ飛躍したが、今季は6勝止まり。「岸さん、則本さんはやっぱり凄い」と継続して活躍し続けることの難しさを口にした。来季も三木監督が続投するが「自分のいいところも悪いところもずっと見てくださっている。来年はなんとか三木さんを胴上げできるようにしたい」と誓った。