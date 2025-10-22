秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは、10月2日、香川県で「瀬戸内国際芸術祭」を視察されました。離島・大島では国立ハンセン病療養所を訪問し入所者と懇談したほか、小豆島では母子愛育会の子育て支援活動を視察するなど様々な人と交流されました。「瀬戸内国際芸術祭」ご視察…高松港では手話で交流される場面も紀子さまと佳子さまは、10月2日、香川県で「瀬戸内国際芸術祭」を視察されました。瀬戸内海の島々が会場となったこの