創設したラインのＱＲコードを手に持ち、新たなイベントに向けて意気込む島津さん＝９月２４日、エンジェルナーサリー鹿島田園つながりが途絶えない子育てを支援しようと、川崎市幸区の保育園「エンジェルナーサリー鹿島田園」が新たな取り組みを進めている。乳幼児や父母を対象とした親子で楽しめる多彩な催しを企画。参加費は取らず、親の収入などに伴う子どもたちの経験格差をなくしたり、都市部で問題となる“孤育て”を解消