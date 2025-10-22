◆前回までのあらすじセレブ専業主婦の愛梨、バリキャリ共働き夫婦の由里子は、子どもの習い事が一緒で友人関係に。まりかは、起業家兼ピラティスインストラクターで、由里子とは昔の飲み友達。キャリアも立場も違う2人と仲を深めていく由里子だが、夫婦の“レス問題”で悩んでいて…。▶前回：「離婚はしないけど、その代わり…」麻布十番在住の妻が、結婚5年でたどり着いた真実とは離婚という選択：由里子（38歳）大手生命