12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会の応援マネージャーが、女優の池端杏慈に決定。池端が都内で開催された「応援マネージャー」就任発表に出席し意気込みを語った。【写真】池端杏慈、第21代目全国高校サッカー応援マネージャーに就任応援マネージャーはこれまで、堀北真希、新垣結衣、川口春奈、広瀬すず、清原果耶、森七菜らが務めてきた。池端は21代目の応援マネージャーとなる。池端は2021年にファッ