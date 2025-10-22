巨人・岡本和真内野手（２９）が２１日、熟考中のポスティングシステムを利用したメジャー挑戦について言及した。近く、球団と協議する見通しの主砲。米国では自身の去就を巡る報道が出たことを受け「ポスティングは球団の許可が必要なものなので、僕がどうこうできる話ではない。何とも言えないです」と胸中を明かした。気温１５度と冷え込んだＧ球場に、岡本が姿を見せた。１１月の侍ジャパン強化試合・韓国戦（東京Ｄ）に向