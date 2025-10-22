ミツカネベネラは夏の新潟芝1400メートルで新馬勝ち。好位馬群で折り合い、外から鋭く伸びた。鈴木伸師は「まだ体も精神的にも幼い面がある中、新馬としてはこれ以上ないレースができた」と笑顔で振り返った。前走後はリフレッシュ。火曜は坂路をサッと流した。「体つきも良くなって、しっかりしてきた。ムキになるようなところがないので、距離延長もいいと思う」と手応え十分だった。