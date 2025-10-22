メンバー唯一の2勝馬ハッピーエンジェルは火曜朝、坂路を軽く駆け上がった。二之宮厩務員は「仕上がりが早い馬。予定通り順調です」と好調をアピール。前走ダリア賞は大外枠から好スタートを決めて逃げ切った。今回はさらに1F延長で初のマイル戦となる。「展開や流れ次第になると思う。相手は強いけど、どういう走りができるか楽しみ」と期待を寄せた。