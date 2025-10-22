◇スポニチ主催女子テニス東レ・パンパシフィック・オープン第2日（2025年10月21日東京・有明テニスの森公園）内島はケニンに1―6、3―6で敗れた。第1セットでクレーシーズンで痛めた左膝に違和感を覚え、第2セット前には治療を受けたが、「純粋に相手が良かった。ほぼ（自分の）良さを出させてもらえなかった」と20年全豪王者を称えた。膝の状態次第で今季は終了となる可能性があるが、「戦績では今年が一番良かった。1