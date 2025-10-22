第104回全国高校サッカー選手権大会の中継を行う日本テレビは22日、今大会の応援マネージャーが俳優・モデルの池端杏慈さんに決定したと発表した。2007年9月8日生まれの高校3年生である池端さんは、2001年にニコラモデルオーディションでグランプリを受賞した。翌年にスポーツマネジメントを題材にしたテレビドラマ『オールドルーキー』で俳優デビューを飾り、2024年に『矢野くんの普通の日々』で実写映画初出演。2023年には『