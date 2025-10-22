12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会の第21代目応援マネージャーが、池端杏慈さんに決定した。池端さんは、モデルや俳優として活躍する高校３年生だ。2021年にファッション誌『二コラ』のオーディションでグランプリを獲得。22年にテレビドラマ「オールドルーキー」で俳優デビューし、24年には「矢野くんの普通の日々」で実写映画初主演を飾った。また、現在公開中の映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」