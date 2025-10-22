阪神・藤川球児監督（４５）が２１日、甲子園での全体練習に参加し、取材対応した。以下、主な一問一答−練習前に選手の前で伝えたことが。「まあ一緒ですね。自然体で行こう、というとこだけですね」−スタンドからピッチャー陣を見守って、どのような確認を。「ただ、座ってただけです（笑）」−相手が決まって気持ちも入る。「入れる必要もないし。普通ですよ」−自然体を強調するのは。「気合とかモチベーシ