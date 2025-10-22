「東都大学野球、東洋大４−１中大」（２１日、神宮球場）今秋ドラフト上位候補の最速１５５キロ右腕、東洋大・島田舜也投手（４年・木更津総合）が９回６安打１失点、９奪三振６四死球で今季初の完投勝利を挙げた。「最初はコントロールがアバウトだったんですけど、回を追うごとにコースに投げ分けたり変化球が入ってきたりしたので、うまく修正できた」。２２日の２回戦に勝てば、ラストシーズンが終了となるだけに「最