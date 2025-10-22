スポニチスポニチアネックス

仏G1・3連勝のカランダガン ジャパンCに向けて調整進める

by ライブドアニュース編集部

  • 18日の英チャンピオンSを制し、G1・3連勝を飾ったカランダガン
  • 予備登録済みのジャパンC(11月30日、東京)に向けて調整を進めていく
  • 20日のポッドキャストでは、今後のプランについて語った
