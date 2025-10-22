「東都大学野球、亜大１−０青学大」（２１日、神宮球場）最終週の１回戦３試合が行われ、亜大が延長十回タイブレークの末、６連覇を狙う青学大にサヨナラ勝利した。最速１５２キロ右腕・斉藤汰直投手（４年・武庫荘総合）が青学大・中西聖輝投手（４年・智弁和歌山）とのドラフト上位候補対決で９回２安打無失点、１１奪三振の快投を見せ、勝利を呼び込んだ。東洋大は中大に先勝。国学院大は今季５度目の延長タイブレークで駒